عروض أورنج orange لكل تجار ضامن.. تعرف عليها

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - ينشر دوت الخليج عروض أورنج orange لكل تجار ضامن، خاصة أن الكثير يتعاملون مع شركة ضامن باعتبارها أشهر الشركات في المدفوعات الإلكترونية، ويحرص الملايين على السداد من خلالها، ووقعت أورنج بروتوكول مع شركة ضامن للتيسير على العملاء إمكانية الدفع والسداد من أي مكان على مستوى الجمهورية.

عروض أورنج

نشرت أورنج وضامن عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، :"الآن ولفترة محدودة لكل تجار ضامن 2 جنيه عمولة أضافية علي شحنات أورنج أحسن ناس وحدات و ميجابايتس فئة 13.5 جنيه من خلال ماكينات ضامن المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

شركة ضامن

شركة ضامن واحدة من الشركات الرائدة في عالم الدفع الإلكتروني، بمصر رخصة العمل على خدمات «مُيَسَّر دفع» المختصة بالسداد الإلكترونى والتى أطلقها البنك المركزى من أجل تحصيل أقساط القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، وستتوفر هذه الخدمة في كافة ربوع مصر.

رقم خدمة عملاء ضامن

يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء ضامن من خلال الآتي 15159.