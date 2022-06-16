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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704853/البرلمانيون-الشباب-يواجهون-التحديات-العالمية--رسائل-بالغة-الأهمية-لرئيس-النواب-ووزير-الخارجية

تألقت مدينة شرم الشيخ أمام زوار البلاد من الحاضرين إلى بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي جاء برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الاهتمام البالغ بكل مايمت بصلة إلى التحديات العالمية على صعيد البيئة والمناخ، حيث تواصلت فعاليات المؤتمر على مدار يومين وسط أجندة مكثفة ومزدحمة.

يرصد دوت الخليج في تقريره التالي، الإضاءات الهامة التي تفرد بها الحضور بالمؤتمر، سواء رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أو زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، والنائبة البارزة سحر البزار، وغيرهم من كبار الشخصيات البرلمانية في الوطن العربي.

الرسائل الهامة لرئيس مجلس النواب صاحب الحضور الطاغي

احتفظ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بحضور طاغي ومؤثر، وقد كانت له كلمة هامة بختام بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب ، حيث أكد على أن مصر ومدينة شرم الشيخ ازدادت فخراً واعتزازاً باستضافتها أعمال النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، حيث اكد على شعوره بالفخر والاعتزاز بما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين، تجاه قضية بالغة الخطورة مثل قضية تغير المُناخ.

وأضاف بعدها أن الحوار بين جميع شباب العالم لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة مُلحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم، داعياً شباب البرلمانيين في ختام كلمته إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم والحفاظ على مُقدرات دولهم ومجتمعاتهم فالشباب هم طاقة الأمل والنور التي تُضئ الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.

سامح شكري يلفت الأنظار إلى التحديات الاستتثنائية

تتكامل الرؤى بين مختلف قيادات الدولة المصرية، سواء في مجلس النواب، أو الحكومة، وممثل الأخيرة وزير الخارجية سامح شكري، الذي أطلق تصريحات شديدة الأهمية، ألقاها نيابة عنه نائب الوزير للشؤون الإفريقية السفير حمدي سيد لوزا، حيث قال شكري: إن قضية تغير المناخ قضية رئيسية وتكتسب أهمية خاصة مع قرب انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف التي تستضيفه مصر باسم الدول الإفريقية في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 لـ 18 نوفمبر المقبل.

وأعرب شكري -في كلمته عن أسفه من أن المجتمع الدولي لا يسير على الطريق الصحيح في معالجة أزمة المناخ المتصاعدة، خاصة وأن فرصة تصحيح المسار قد تتراجع بشكل ملموس في حالة عدم الإقدام على المزيد من العمل الجاد والفوري والفعال وعلى نطاق واسع وهو ما أيدته التقارير العلمية، وأهمها تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ "أي بي سي سي".

أما ممثل البرلمان العربي سعيد السعدي عن تقديره التام للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه ملف التغير المناخي، والتي سيتم تتويجها باستضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال العام الجاري.

زعيم الأغلبية وإلمام واضح بالتحديات العصرية بسبب المناخ

أظهر النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية إلماما حقيقيا بمستجدات التحديات التي تواجه البشر خلال الفترة الحالية، حيث قال: يواجه العالم اليوم أبرز التحديات المناخية في هذا العصر بسبب وصول نسبة الغازات المنبعثة إلى أرقام قياسية، دعونا نتفق أن زيادة النشاط الصناعي وراء هذا التغير، والوصول إلى صفر انبعاثات يحتاج إلى تحرك دولي وجهود ضخمة، حيث إن حالات الاحتباس المرتفعة انعكس على حالات الطقس مثل ارتفاع درجات الحرارة في العالم وتسببها بالحرائق في الكثير من الدول، ورغم الاتفاقيات وأبرزها اتفاقية باريس، نؤكد أننا لم نأخذ الخطوات كافة كما ينبغي، وهو ما أدى إلى تأزم حالة المناخ العالمي.

أضاف رشاد: مصر كانت أولى الدول الموقعة على اتفاقية باريس، ولديها الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠" ، والتي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شهد المؤتمر على حضور استثنائي وكلمات ورسائل دقيقية لسحر البزار، عضو مجلس النواب رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، التي قالت إن تغير المناخ يمثل حالة طارئة وهو تهديد وشيك وحقيقي للعالم، قبل أن تدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وضافت: أن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة لأن التغيرات المناخية المرتقبة سينتج عنها معاناة وضعف أكبر لشعوب العالم.