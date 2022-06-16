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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704850/نقلا-عن-وال-المنفي-وعقيلة-يبحثان-في-القاهرة-سبل-الخروج-من-الانسداد-السياسي-الحالي-بالوصول-لإجراء-الانتخابات-في-أقرب-الآجال

التقى رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة البارحة رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح "، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء الليبية (وال).

دوت الخليج وذكرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي " نجوي وهيبة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. المنفي وعقيلة يبحثان في القاهرة سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال كما تناول اللقاء – حسب وهيبة - أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

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