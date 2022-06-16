انت الان تتابع تفاصيل خبر في أسبوع واحد.. أغنية «مولاي» لـ ريحان كريم تحقق مليون مشاهدة «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704849/في-أسبوع-واحد-أغنية-مولاي-لـ-ريحان-كريم-تحقق-مليون-مشاهدة-فيديو

حققت أغنية “مولاي” للمطرب ريحان كريم من جنوب افريقيا نجاح كبير بعد طرحها بأسبوع واحد فقط، حيث حقتت مليون مشاهدة وتم طرحها من ضمن ميني ألبوم جديد يحمل اسم «صفوة الأصفياء» وهو ألبوم ديني.

دوت الخليج يرصد لكم تحقيق أغنية مولاي للمطرب ريحان كريم مليون مشاهدة في أسبوع

تفاصيل أغنية مولاي

ويضم البوم «صفوة الأنبياء» 10 اغاني دينية ويقوم بطرحهم علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوبـ، بالإضافة إلى صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحرص كريم ريحان، علي تقديم ألبوم ديني مختلف وأكد انه سيكون هناك مفاجآت اخري قادمة بعد طرح هذا الألبوم، والأغنية من كلمات أحمد اليافعي وكلمات أوردو تراث.

كما أنها من ألحان وإخراج كريم ريحان والفيديو كليب تم تصويره بشكل غير المعتاد.

الأغنية الدينية والهادفة تسيطر على الوسط الغنائي

جدير بالذكر، أن الفنانة مايا دياب أغنيتها الجديدة “إمي يا إمي” خلال الأيام الماضية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بجماهيرية كبيرة نظرًا لشعبية مايا الواسعة.

وحققت الأغنية حوالي 3112 مشاهدة بمجرد طرحها، وتم التعليق في صندوق وصف الأغنية كالآتي: “من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم بحياتها هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة.. وممكن ما يقدر يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية ما بحسّ فيها إلا هي.."إمي يا إمي" أغنية بقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها ولكل أم بعدها عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل الحياة، ‎شكر كبير لكل شخص شاركني هالرسالة بهالعمل اللي بتمنى يوصل لقلوبكم متل ما وصل لقلبي”.

ومن الجدير بالذكر، أن غردت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر ناعية شيرين أبو عاقلة، قائلة: “بطلة من بلد الابطال ..شهيدة الجنة ⁧‫#فلسطين‬⁩ ⁧‫#شيرين_ابو_عاقلة‬⁩