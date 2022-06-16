انت الان تتابع تفاصيل خبر "التاريخ لن يرحم"..الحريري يعلق على قرار المحكمة فى قضية اغتيال والده حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704847/التاريخ-لن-يرحمالحريري-يعلق-على-قرار-المحكمة-فى-قضية-اغتيال-والده

علق رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري على قرار المحكمة الدولية فى قضية اغتيال والده رفيق الحريري

دوت الخليج

وذكر سعد الحريري فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر:" بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف فى المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن مدي الحياة على عنصرين آخرين تابعين لحزب الله وهما حسن مرعي وحسين عنيسي".

التاريخ لا يرحم

وأوضح الحريري :" هذه العقوبة هي الأشد المنصوص عليها فى النظام السياسي والقواعد المعتمدة فى المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤلية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".

وأختتم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري فى التغريدة :" التاريخ لن يرحم".

ويشار إلى أن محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان قد حكمت على اثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن المؤبد لقتلهم 22 شخص من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

ووفق ما نقلته "فرانس برس" أعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا بأن :" غرفة الأستئناف قررت الحكم بالأجماع على حسين مرعي و حسين عنيسي بالسجن المؤبد وهى أشد عقوبة نص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".