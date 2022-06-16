انت الان تتابع تفاصيل خبر تساهيل تقدم قرض حتى 200 ألف جنيه.. "قدم بسرعة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704848/تساهيل-تقدم-قرض-حتى-200-ألف-جنيه-قدم-بسرعة

أعلنت شركة تساهيل لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن قروض تبدأ من 3 آلاف حتى 200 ألف جنيه، ضمن قروض شركة تساهيل المختلفة، خاصة أن الكثير من الشباب يرغبون الاعتماد على أنفسهم وفتح مشاريع ويريدون تمويل مالي لمشروعاتهم، لذلك تقدم شركة تساهيل قروض لمساعدتهم، ويوفر دوت الخليج رابط التقديم على قرض تساهيل.

تساهيل لتمويل المشروعات

نشرت شركة تساهيل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "متخافش مع تساهيل ولا تشيل الهم عشان بنقدملك تمويل يحمي مشروعك من زيادة الأسعار".

وتابعت: "تساهيل بتقدملك تمويل لمشروعك يبدأ من 3,000 لـ200,000، لو مشروعك قائم لمدة 6 شهور على الأقل، وعمرك من سن 21 سنة لـ 65 سنة".

التقدم على قرض تساهيل

يمكن التقديم على قرض تساهيل أونلاين من أي مكان على مستوي الجمهورية بعد تحميل تطبيق حالامن هنـــــــــــا

رقم خدمة عملاء تساهيل

وجدير بالذكر أن يمكن التواصل مع تساهيل على 16134 أو سجل بياناتك من خلال تطبيق حالاً ويتم التواصل في أسرع وقت.