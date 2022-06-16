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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704860/كرم-جبر-مصر-تمتلك-منظومة-إعلامية-قوية-ومحدش-يقول-إن-الإعلام-دوره-تراجع

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تمتلك منظومة إعلامية قوية، وعلينا أن نفتخر بتلك المنظومة التى تمتلكها الدولة المصرية، مضيفًا: “محدش يقول إن الإعلام دوره تراجع فى مصر، فى الحقيقة الإعلام دوره قوى جدا ومؤثر فى نفس الوقت".

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وأضاف “جبر”، خلال احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم لإصدار تراخيص وموافقات وسائل إعلام والصحف ومواقع إخبارية، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للإعلام المصرى، معلنا استكمال عمل لجان التراخيص بالمجلس، الأسبوع المقبل، لمراجعة وفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والتأكد من اكتمال شروط الإخطارات الخاصة بالصحف الورقية، للبدء في إصدار تراخيص جديدة، قائلا:" نريد أن نعمل تحت مظلة قانونية".

كرم جبر: «مصر تمتلك منظومة إعلامية قوية ومحدش يقول إن الإعلام دوره تراجع»

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل حق الرد، مؤكدًا أنه أفضل من اللجوء للإجراءات القانونية، معلنا عن إطلاق استراتيجية لعام 2022 تهدف لأن يقود الإعلام السوشيال ميديا وليس العكس، ونشر الوعى خاصة للأطفال وإلقاء مزيد من الضوء على القضايا العربية، لافتا إلى أنه مع اقتراب موعد قمة المناخ سيكون هناك المزيد من الشائعات ولكن سيتم العمل على مواجهة مثل هذه الشائعات قبل أن تخرج والعمل بسياسة الفعل وليس رد الفعل".