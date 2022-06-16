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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704837/رابط-نتيجة-الدبلومات-الفنية-على-بوابة-التعليم-الفني-التجاري-2022

اقتربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022، ومن ثم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج) بنظام (3 سنوات /5 سنوات)

دوت الخليج

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

رابط بوابة التعليم الفني التجاري 2022 في مصر

ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، خلال الفترة المقبلة، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، وستقوم وزارة التربية والتعليم بإتاحة نتيجة الدبلومات الفنية عبر الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني على مواقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية، الدخول الرابط الخاص بإعلان النتيجة، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ورفعها على رابط بوابة التعليم الفني ، ويستطيع الطالب إدخال رقم الجلوس وعرض النتيجة، من خلال الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg/

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وكشف الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

وقال رئيس قطاع التعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة للطلاب ، مؤكدا أنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 ، نهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب بيانات صاردة عن وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، كما بلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2022، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وسط متابعة ورقابة شديدة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع التعليم الفني.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية، خلال الفترة من 28 مايو 2022 وحتى الخميس 9 يونيو 2022، وسارت بشكل جيد دون مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.