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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704832/رابط-الموقع-الرسمي-لوزارة-التربية-والتعليم-للنتائج-2022

يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2022، على نتيجة نهاية العام الدراسي لطلاب إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأعلنت بعض مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات، بعد انتهاء التصحيح واعتماد النتيجة من قبل محافظ الإقليم، واعلانها عبر المواقع الإلكترونية التابعة للمحافظة والمديرية التابع لها الطلاب.

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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة منصة إلكترونية للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 بجميع المحافظات.

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ودشنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمى، منصة لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها .

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالي، وإدخال رقم الجلوس واختيار اسم المحافظة، للإطلاع على النتيجة:

https://prepnatega.emis.gov.eg/

واتاحت وزارة التربية والتعليم، الموقع الإلكترونى د، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ، وذلك الدخول الرابط الذي خلصته الوزارة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، كما يمكن للطالب اختيار اسم المحافظة من بين قائمة المحافظات الموجودة بالقائمة ، وكذلك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على كلمة عرض النتيجة.

زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، زيادة المكافأت للفئات المشاركة في أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية على النحو التالي:

أعضاء الهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الأساسية والمهنية والفئات الخاصة، ويتم صرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية.

- زيادة قيمة المكافأة لتكون 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة، و30 جنيها عن نموذج الإجابة، و60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة، ونموذج الإجابة 40 جنيها مكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة.

- العاملين بمركز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة ( يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة )

يمنح رئيس المركز مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية ابتداء من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم ب3 أيام يمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز ابتداءا من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بيومين، إضافة إلى مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز توزيع الأسئلة ولا يصرف مكافآة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية في هذه الأيام .

- مكافأة المنتدبين للجان السير ( يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة) .

- يمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء كنترول اللجنة مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ 3 أيام، و يمنح باقي أعضاء وعمل اللجنة مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بالنسبة لأعضاء اللجنة بدءا من أيام التحضير بالنسبة للعمال بواقع اليوم بيومين.

- وفي حالة وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف العطلات الرسمية يحسب اليوم بيوم لجميع الفئات بشرط التواجد باللجنة طبقا لدفاتر الحضور والانصراف .

- مكافأة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة وبحد أقصى 24 ورقة، ويجوز العمل فترتين ( صباحية ومسائية) في اليوم الواحد بناءا على موافقة السلطة المختصة، وفي حالة إجراء أعمال التقدير مركزي بالمديرية يتم الصرف من داخل ميزانية المديرية، و في حالة إجراء أعمال التقدير على مستوى الإدارة يتم الصرف من داخل ميزانية الادارة، ويستمر العمل بمعدلات تشكيل جميع اللجان الواردة بالقرار الوزاري 265 لسنة 1994 بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن ذلك فى إطار الحرص تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين من خلال تعزيز الشعور الإيجابي الذي يشعر به الموظف بشكل عام تجاه عمله ، بسبب تحقيق احتياجاته ورغباته في العمل ، وحرصا على الصالح العام .