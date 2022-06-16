انت الان تتابع خبر خبير أمني يوجه تحذير من رسائل الترهيب المتداولة والتأكد من صحة الأخبار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية والخبير الأمني الدكتور اللواء “عبد الوهاب الراعي”، إن الآونة الأخيرة شهدت الي تناول بعض الرسائل الصوتية وهي مجهولة على التطبيقات الإلكترونية التي تزعم خطف فتاة أو المواصلات العامة أو سيدة بالطريق من خلال التخدير بشكه دبوس، بدعوى عمل الخير وتوعية الي المواطنين.

إرهاب المواطنين وتكدير السلم الاجتماعي

وحذّر الدكتور اللواء “عبد الوهاب الراعي”، من الانسياق وراء تلك الأكاذيب، منوها أن تلك الشائعات تستهدف الي إرهاب المواطنين وتكدير الي السلم الاجتماعي، ومن دلائل ذلك خلو تلك الرسائل الصوتية من توضيح إلي الأشخاص أو أرقام هواتف المجني عليهم أو عناوين أو الشهود أورقم سيارة ،أو القائم على التوعية المزعومة أو قائدها في محل الواقعة أو أي دليل مادي يؤكد حدوث الواقعة المزعومة، أو رقم محضر وبيان من جهة رسمية معنية.

واستكمل الدكتور اللواء”عبد الوهاب الراعي”،أكد علي أن المتخصصين أكدوا علي استحالة حدوث واقعة التخدير، طبقا إلي الطريقة المذكورة من خلال المنظور الطبي، طبقا إلي الرواية المطروحة بالتسجيل الصوتي.

جريمة مؤثمة قانونا

وأنهي حديثه أن تلك الأفعال الكاذبة و تعد جريمة مؤثمة قانونا، والجهات القضائية و الأمنية والصحية المختصة بتلك الوقائع عند حدوثها تبادر بالإعلان عنها من خلال مواقعها الرسمية، منوها الي أهمية تناول برامج التوعية في كافة المنظمات الحكومية والمدنية المعنية بتلك الأساليب الكاذبة.