انت الان تتابع خبر باقي ساعات – آخر توقيت للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي في هذه المحافظات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، أن غداً الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، سوف يكون آخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطى الدخل في محافظات كلا من الأقصر والمنيا وأسيوط.

وأشارت وزارة الاسكان أن التقسيط في شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطى الدخل يمتد حتي ثلاثون عام،مشيرةً أن سعر الوحدة السكنية تقدر بحوالي 184 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم جدية الحجز 10% من قيمة سعر الوحدة كحد أدنى، إلى جانب وديعة الصيانة التي تقدر بـ 9200 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن مشروعات الاسكان الاجتماعي التي يتم طرحها بين الحين والآخر تأتي ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة.