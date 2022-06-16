انت الان تتابع خبر التضامن الاجتماعي تعلن عن وظائف قيادية ..تعرف علي الشروط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن عن حاجتها الي العديد من الوظائف الشاغرة، ومنها رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ، ومديرعام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار .

المهام العامة لمديرعام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية

1- رفع التقارير الدورية والمتعلقة بسير العمل في الإدارة إلي الرئيس المباشر.- متابعة سير الخطط والبرامج التشغيلية للإدارة العامة .

3-تولى إصدار القرارات التلقينية والتعليمات والاعتماد النهائي إلي بعض الأعمال.

4-متابعة سير الإجراءات من حيت الدقة و الجودة والفاعلية و الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة بالوزارة .

5-اجراء الاتصالات بقصد تمثيل الإدارة العامة والتصرف لمعالجة الموضوعات في السياسات المعتمدة و اللوائح و القوانين .

المهام التخصصية لمديرعام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية

1- متابعة إدارات مديريات التضامن الاجتماعي والتوجيه الفني ومتابعة أعمال الجمعيات الواقعة في محيط عمل المديرية.

2- التأكيد من تسجيل الجمعيات التعاونية الي الخدمات الاجتماعية بشقيها الانتاجي و الاستهلاكي.

3- التأكد من دراسة وفحص الشكاوى الواردة من الجمعيات التعاونية.

4- متابعة الاشتراك في اللجان المختلفة على مستوي الوزارة والجهات الأخرى المعنية في العمل التعاوني.

5- تعميم كافة المطبوعات و الأبحات والقوانين واللوائح على مديريات التضامن الاجتماعي من أجل الاسترشاد بها لتأدية العمل التعاوني.

6- التأكد من الاشتراك بالندوات و المؤتمرات التي تقيمها الجهات المعنية في العمل التعاوني.