الصحة تعلن شروط تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 والمميزات وموعد التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استعدادات مدارس التمريض شروط تقديم تنسيق مدارس التمريض الثانوية 2022-2023 الفنية، ودرجات مجموع القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض 2022 في جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم، حيث تحدد مديرية الصحة في كل محافظة درجات قبول الطلاب.

شروط التقديم في مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022

1- للتقديم في مدارس التمريض يجب الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسى، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

3- ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

6- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.

وتشترط إدارة التعليم الفني الصحي ضرورة اجتياز اختبارات مدارس التمريض 2022، وتشمل:

1- الاختبار الشخصي، ويتضمن (قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل).

2- الاختبار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل (كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

كما تشمل الاختبارات في تقديم مدارس التمريض:

- اختبار الإملاء باللغة العربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار.

- وكذلك اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات.

- كشف الهيئة ويشمل (الخلو من العيوب الخلقية- حسن المظهر- سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن).

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022

1- تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.

2- أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.

3- تقديم 6 طوابع مهن طبية.

4- حافظة بلاستيكية.

5- دمغة بـ 1 جنيه، 2 طوابع مهن طبية.

6- تقديم عدد 8 صور شخصية 4X6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

7- كما يتم تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة / الطالب.

يذكر أن التعليم الفني الصحي هو أحد فروع التعليم الفنى في مصر وله العديد من الأقسام منها مدارس التمريض والمعاهد الفنية الصحية ومن ضمنها أقسام التمريض، ومن مزايا الالتحاق بتعليم التمريض، ضمان الحصول على وظيفة حكومية بعد انتهاء المرحلة الدراسية.

أنواع مؤسسات تعليم التمريض في مصر بعد الإعدادية

تنقسم مؤسسات تعليم التمريض في مصر بعد المرحلة الإعدادية إلى نوعين:

- الأول: مدارس التمريض وتستهدف الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

- والثاني: يضم المعهد الفني الصحي وكليات التمريض ويستهدف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى .

وفي حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابق ذكرها، يتم التالى:

- أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

- وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة.

معلومات عن تنسيق مدارس التمريض في مصر

وتتبع مدارس التمريض في جميع المحافظات وزارة الصحة التي أكدت أنه توجد مدارس التمريض للفتيات في كل محافظة، وعادة ما تكون ملحقة بالمستشفيات.

وتقوم وزارة الصحة، بدور الإشراف عليها من خلال الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى وهي المنوط بها الإشراف فنيا على العملية التعليمية بمدارس التمريض على مستوى الجمهورية والإشراف الفني والإداري على العملية التعليمية بالمعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية.

المحافظات التي بها مدارس تمريض، وتابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فقط، هي:-

القاهرة

الجيزة

القليوبية

الشرقية

الإسماعيلية

المنوفية

البحيرة

الإسكندرية

سوهاج

قنا

وبحسب تصريحات سابقة، حول موعد التقديم في مدارس التمريض، فإنه سيتم إعلان موعد التقديم في تنسيق التمريض 2022، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، الذي يختلف من مدرسة إلى آخري، ومن محافظة لأخرى.

وكان تنسيق التمريض بعد الإعدادية في العام الماضي، الحد الأدني للقبول في القاهرة 250 درجة أما في الجيزة كان الحد الأدنى للقبول 220 درجة.