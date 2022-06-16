الصحة تتعاون مع «فايزر» لتوطين تصنيع اللقاحات المضادة لـ«المكورات الرئوية»

حضر توقيع البروتوكول الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وباتريك بانش، القائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر، وعدد من ممثلى شركة فايزر من الحضور والمنضمين عبر تقنية الفيديوكونفراس.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد -خلال كلمته- اهتمام القيادة السياسية بنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات محليا، كما أعرب عن تطلعه لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأسرع وقت لتصنيع لقاح "المكورات الرئوية".
وأوضح أن الوزير لفت إلى أن تصنيع هذا اللقاح محليا يمثل إضافة هامة للبرنامج المصرى للتطعيمات التى توفرها الوزارة طبقا للتوصيات العالمية، فى إطار تحقيق أهداف الرعاية الصحية وفقا لرؤية «مصر 2030».
وتابع أن مذكرة التفاهم تشمل حزمة من الاستثمارات، يتم توجيهها بصورة رئيسية للبحث فى إمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بإنتاج المستحضرات الدوائية الحيوية المتطورة لشركة فايزر فى مصر، من خلال النقل الكامل أو الجزئى للمهارات والتقنيات والمعرفة وأساليب التصنيع اللازمة لبناء القدرات لإنتاج لقاحات فعالة محليا، مع تعزيز جهود مصر ودورها الرائد فى مجال البحث العلمى.
ومن جانبه، أعرب الدكتور يسرى نوار المدير العام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية، عن سعادته بهذه الشراكة الهامة مع وزارة الصحة والسكان، مضيفا أن هذه الشراكة تؤكد التزام الشركة تجاه السوق المصرى، وتعد انعكاسا لاهتمام الشركة ببرامج الطب الوقائى.
وقع البروتوكول الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، ومن جانب الشركة الدكتور يسرى نوار المديرالعام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية.
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