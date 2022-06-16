حبس عادل شكل 6 أشهر لتعاطيه المخدرات

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار أكرم محمدين الفاضلي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، عادل شكل بحبسه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي المخدرات.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 862 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بضبط المتهم عادل شكل وبحوزته أقراص مخدرة بقصد التعاطي بدائرة القسم.

التحريات

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم " ع.م.ع" وشهرته عادل شكل وتفيش ملحقات مسكن المتهم وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قرصين ثبت أنهما لمادة الكلونازريبام المخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

تقرير مركز السموم

وثبت بتقرير مركز السموم بالمستشفى الجامعي إيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محاكمة 53 متهما لاستيلائهم على المواد البترولية

أجلت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 53 متهمًا، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على بترول من 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لجلسة 21 يونيو للمرافعة.

حيازة أسلحة نارية

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

إتلاف خطوط البترول

كما وجهت لهم تهم إتلاف عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.