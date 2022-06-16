انت الان تتابع تفاصيل خبر أمان توفر تمويل بأكثر من 3 مليون جنيه.. لينك مباشر للتقديم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704843/أمان-توفر-تمويل-بأكثر-من-3-مليون-جنيه-لينك-مباشر-للتقديم

أعلنت شركة أمان عن توفير قرض يصل لأكثر من 3 مليون جنيه، ضمن قروض أمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى يبحث عنها الملايين من المواطنين، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض أمان ولينك التقديم عليه.

أمان لتمويل المشروعات الصغيرة نشرت شركة أمان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "أمان في ضهرك وسنداك من 6000 جنيه وحتى 3 مليون جنيه وأكتر، مستني إيه يلا أطلب مبلغ التمويل المناسب لمشروعك وكبر مشروعك وأفرح بيه". ويمكن تقديم طلب على قرض أمان من هنــــــــــــــا شروط شركة أمان للحصول على القروض - يكون المتقدم ﻣﺼﺮﻱ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. - ﻳﺘﺮاﻭﺡ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ 21 ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ 63 ﺳﻨﺔ. - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻱ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺪﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻳﻔﻲ ﺑﺴﺪاﺩ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺃﻋﺒﺎﺋﻪ. - ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻹﺳﺘﻌﻼﻡ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻭاﻹﺳﺘﻌﻼﻡ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰاﻭﻟﺘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ. - إحضار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ. - ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ. - ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺭﺟﺔ اﻷﻭﻟﻲ. - ﻳﻘﺪﻡ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰاﻭﻟﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﻪ اﻟﺪاﺋﻢ .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمان توفر تمويل بأكثر من 3 مليون جنيه.. لينك مباشر للتقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.