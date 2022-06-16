انت الان تتابع تفاصيل خبر قدرها 100 ألف جنية.. بلاغ للنائب العام ضد فيلم تماسيح النيل بسبب ملابس هنادي مهنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704839/قدرها-100-ألف-جنية-بلاغ-للنائب-العام-ضد-فيلم-تماسيح-النيل-بسبب-ملابس-هنادي-مهنا

تقدم المستشار القانوني للشركة المنتجة لفيلم تماسيح ياسر قنطوش ببلاغًا لمكتب النائب العام ضد المنتج الفني للفيلم، بسبب ملابس هنادي مهنا المقدرة بـ 100 ألف جنية.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البيان المقدم ضد منتج فيلم تماسيح النيل

وجاءت تفاصيل البيان، كالآتي: بتاريخ 1-1 تعاقدت الشركة مع الفنانة هنادي مهنا، لتأدية دور تمثيلي في فيلم تماسيح النيل، من إنتاج الشركة الشاكية وتم الاتفاق على شراء الفنانة الملابس الخاصة بدورها السينمائي، وحيث أن المشكو في حقه يعمل لدى الشركة الشاكية بأجر، وأنه المنتج الفني للفيلم وهو المسئول عن شراء كل ما هو من المستلزمات الإنتاج الخاصة بالفيلم والممثلين والمشرف العام على الفيلم وجميع الاتفاقات والمعاملات الخاصة بالفيلم والممثلين.

وبتاريخ 8 يوليو دفعت الفنانة مبلغ وقدرة 97000 ألف جنيه لشراء ملابس من بيت أزياء كوجاك لتصميم الأزياء الخاصة بالفيلم، والتي تستخدمها في دورها السينمائي، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم، المشكو في حقه، قام بالاستيلاء على تلك الملابس وعدم ردها للفنانة على الرغم من أنها في عهدته ولا يجوز له التصرف فيها مما جعل الفنانة هنادي مهنا تتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية للمطالبة بقيمة تلك الملابس، وطلبت من النقابة عدم إصدار أية موافقات أو تصاريح لعرض الفيلم إلا بعد حصولها على الملابس أو قيمتها المالية.

وبالفعل طالبت الشركة المشكو في حقها برد العهدة المسلمة الملابس لأنه قام بتبديدها وبيعها، والاستيلاء على ثمنها لنفسه، وهذا الفعل أضر بالشركة مما جعل الشركة تسدد قيمة تلك الملابس حتى تحصل على تصريح لعرض الفيلم، وسددت الشركة مبلغ وقدره 100 ألف جنيه بتاريخ 23/1/2022، بموجب إيصال موقع من الفنانة بأنها استلمت المبلغ نظير الملابس - فيلم تماسيح النيل.

وطالب البلاغ في نهايته، بصدور أمر بتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًا وسماع شهود واثبات الواقعة وتقديم المدعو في حقه للمحاكمة الجنائية العاجلة التبديد.

أبطال فيلم تماسيح النيل

ويضم فيلم تماسيح النيل مجموعة من الأبطال، وهم: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حسن الميرغني، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، خالد الصاوي، محمد جمعة.