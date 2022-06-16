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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704838/تأجيل-محاكمة-53-متهما-لاستيلائهم-على-المواد-البترولية-لجلسة-21-يونيو

أجلت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 53 متهمًا، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على بترول من 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لجلسة 21 يونيو للمرافعة.

حيازة أسلحة نارية

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

إتلاف خطوط البترول

كما وجهت لهم تهم إتلاف عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

محاكمة عصابة التنقيب عن الأثار بعين شمس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس لـ 14 يوليو، وذلك لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهاني مصطفى، وأمانة سر رجب شعبان.

أمر الإحالة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، قيامهم في العام الماضي، بدائرة قسم شرطة عين شمس، بإجراء عمليات حفر كانت تتم خلسة لاستخراج القطع الأثرية بغرض الاتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد.

أوراق القضية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اعتدوا على أرض أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، وأجروا فيها عمليات حفر خلسة دون إذن مسبق من الجهات المختصة بذلك وكان غرضهم من ذلك هو إخفاء عملية الحفر التي تتم حتي يستخرجوا القطع الأثرية ويقوموا بتهريبها خارج البلاد للحصول على مبالغ مالية من وراء عمليات البيع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام مجموعة من الأشخاص بإجراء عمليات حفر خلسة بدائرة القسم بغرض التنقيب عن الآثار.

ضبط المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهمين متلبسين أثناء إجراء عمليات الحفر، وتم ضبطهم والأدوات المستخدمة في ذلك واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار للحصول على مبالغ مالية من ورائها.