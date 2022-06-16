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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704836/عميل-بنك-القاهرة-يشكو-قللوا-الفوائد-على-حساب-التوفير-بدون-إخطارنا

انتقد عميل بنك القاهرة أداء البنك لاسيما إدارة خدمة عملاء بنك القاهرة في التواصل معهم، مشيرًا إلى تقليل الفوائد على حساب توفير بنك القاهرة دون علمهم، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء بنك القاهرة والخدمات المقدمة عليها.

شكاوي عملاء بنك القاهرة

قال عميل بنك القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "قام بنك القاهرة بتقليل فائدة حساب التوفير من 10 الى 3% منذ أكثر من سنة بدون اخطار العملاء ولو برسالة موبيل".

رقم خدمة عملاء بنك القاهرة

حدد عنوان فرع بنك القاهرة الرئيسي بشارع رقم 6 دكتور مصطفى أبو زهرة المتفرع من شارع الطيران؛ بجوار فندق سونستا؛ فرع يوسف عباس؛ حيث يمكنك الإتصال به عن طريق رقم 16990 أيضا؛ أو عن طريق الرقم : 24028379.