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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704835/بالزي-الرسمي-وممنوع-الرقص-شروط-أولى-حفلات-ماجدة-الرومي-بموسم-جدة

تحيي الفنانة ماجدة الرومي اليوم الموافق 16 يونيو أولى حفلاتها بموسم جدة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم أسعار تذاكر وشروط دخول حفل الفنانة ماجدة الرومي بموسم جدة وذلك خلال السطور القادمة

حفل ماجدة الرومي بموسم جدة

وتراوحت أسعار التذاكر بين 90 - 500 ريال سعودية، ويتم بيعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وأعلن الموقع الرسمي، شروط حفل الفنانة ماجد الرومي في مسرح موسم جدة، المفترض تجنب حدوثها أثناء الحضور.

شروط حفل ماجدة الرومي

وجاءت الشروط كالتالي:

- ممنوع التصوير والرقص

- الحضور بالملابس الرسمية وممنوع الزي الرياضي

- الحفاظ على العادات والتقاليد

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات والقداحات والسجائر الإلكترونية

- ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي

مع ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة ضد فيروس كورونا المستجد.

معلومات عن ماجدة الرومي

وُلدت ماجدة الرومي في بلدة "كفر شيما " بلبنان وأصلها من مدينة صور وهي ابنة عائلة موسيقية فقد شبت وهي تغني، والدها هو حليم الرومي الذي كان وراء بروز أسطورة الغناء “فيروز“، ووالدتها هي ماري لطفي مصرية من مدينة بور سعيد. عاش والدها في بداية حياته في فلسطين وترعرع فيها قبل أن ينتقل إلى مصر ويلتحق بمعهد الموسيقى العربية، وفي سنة 1950 التحق بمحطّة الشرق الأدنى للإذاعة العربية في بيروت، كانت كلّما رآها أحد من الجيران يقول لها: "غنّي لنا".

أول تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، تأثرت منذ الطفولة بكبار الموسيقيين العرب كمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم واسمهان وفيروز، لاحظ قريبها رايموند صفدي تميز صوتها فشجعها على احتراف الغناء، وتنبأ بالثورة التي سيحدثها صوتها في عالم الغناء.

أول إنطلاقة لها كانت من أستديو الفنّ 74 الذي كان يقدّمه تلفزيون لبنان حيث غنّت أغنية "يا طيور" للفنّانة الراحلة أسمهان لأنّ هذه الأغنية تبرز طبقات صوتها، رفض والدها فكرة الغناء قائلا لها : العلم قبل الفنّ والجامعة قبل الاستوديو وحبّ الفكر قبل حبّ الظهور.