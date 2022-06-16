انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يضم شريف الشرقاوي 4 مواسم لاعب كرة الطائرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704833/رسميا-الزمالك-يضم-شريف-الشرقاوي-4-مواسم-لاعب-كرة-الطائرة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع النجم الدولي شريف الشرقاوي لاعب منتخب مصر لكرة الطائرة لمدة ٤ مواسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

تيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.