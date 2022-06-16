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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704825/محافظ-الدقهلية-إحالة-30-لمخالفات-تموينية-تم-ضبطها-للنيابة-العامة

أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

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وأشار المحافظ، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على الأسواق والمحلات والمخابز، أسفرت عن تحرير 30 محضرا بالمخالفات المتنوعة والتي تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

النيابة العامة

وقررمختار، إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن طلخا و بلقاس وجمصه والمنصورة، وأن المحاضر التي تم تحريرها كانت عبارة عن محضر نقص وزن لرغيف الخبز، ومحضر عدم تواجد ماكينة الصرف، و2محضر تصرف في دقيق مدعم ،و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

تحرير محاضر

كما تم تحرير محضر توقف عن الإنتاج، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر ذبح خارج السلخانة، و2 محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، و2 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية، ومحضر تجميع سلع تموينية و2 محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على سلع تموينية بقيمة 3003 جنيها.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على 2.5 طن زيت طعام و2.5طن ذرة صفراء مجروشة و55 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة 4100 زجاجة مياه غازيةو9 شكائر دقيق مدعم.

الحملات الرقابية والتموينية

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.