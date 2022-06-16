وزير الكهرباء يبحث مع وفد أمريكى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمار فى مصر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الأمريكية وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد شاكر، بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الأمريكية فى مشروعات القطاع على أرض مصر مرحبا بزيادة حجم هذا التعاون فى المستقبل، مشيرا إلى الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها ومؤكدا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار وزير الكهرباء، إلى الخطوات الناجحة الذى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية فى هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات،

وقال شاكر، إن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بحيث أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية والمساهمة فى الربط الكهربائى مع دول الجوار.

ونوه إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يعمل حاليا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وشدد على إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأوضح أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأردف أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال من خلال مذكرات تفاهم عديدة تم توقيعها مع شركات عالمية ذات الخبرات الكبيرة فى مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكدا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأكد شاكر، أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضا باهتمام كبير باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حاليا لجنة وزارية على المستوى الوطنى لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة فى المستقبل القريب فى مصر والبحث فى جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الدولية فى هذا المجال، لافتا إلى الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها إفريقيا، وتحرص مصر على دعم جهود دول القارة للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ولتف إلى اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيرا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أنه فى إطار التعاون مع الشركات الإمريكية تم توقيع مذكرتى تفاهم مع شركة جنرال اليكتريك الأمريكية تتضمن الأولى إعداد خارطة طريق لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن أسطول القابضة من توربينات "جنرال إلكتريك" الغازية، والثانية هى اتفاقية تعاون استراتيجى وذلك لتشغيل توربين غازى فى محطة كهرباء شرم الشيخ بمزيج من وقود الهيدروجين والغاز الطبيعى.

من جهتها، أشادت لورا لوتشمان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للطاقة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، كما أشادت بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.

وأكدت على رغبتهم فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر انبعاثات.

وقالت إن الجهود التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما حققته مصر فى مجال مكافحة التغير المناخى جعلتها دولة رائدة فى المنطقة ما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.