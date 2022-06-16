وزير الكهرباء يبحث مع «الفنار العالمية» سبل تعزيز التعاون المستقبلى

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور شاكر عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، إذ تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وكيفية الاستفادة منهما فى التصنيع والتصدير وأيضا التوسع فى تركيب العدادات الذكية.

وأشاد المهندس جمال محمد وادى الرئيس التنفيذى لشركة الفنار السعودية للطاقة بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها وأيضا أشاد بالتطويروالتحول التكنولوجى.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات، معربا عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.

واستعرض المهندس محمود عبد الفتاح المدير الإقليمى لشركة الفنار العالمية للتطوير نشاط الشركة واستثمارات الشركة فى عديد من الدول واستعرض عرض تقديمى عن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتوطين صناعة توربينات الرياح.

وأشار إلى التعاون القائم بين الجانبين وأبرزها محطة الطاقة الشمسية فى مجمع بنبان وتطلعة إلى زيادة التعاون بين الجانبين

كما أوضح إمكانية زيادة حجم التعاون مع القطاع فى إعادة تأهيل المحطات الحالية وتنمية مشروعات الطاقات المتجددة معربا عن استعداده التام للبدء فى التعاون فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح الدكتور شاكر أنه يجرى حاليا تحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة نظرا لمستجدات فى مجال الطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة وإمكانيات مصر فى هذا المجال.

وأكد الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وفى نهاية اللقاء رحب الوزير بالتعاون مع الشركة السعودية، معربا عن استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين.