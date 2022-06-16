محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وأبطال العالم فى المصارعة

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، حفلا لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية وكذلك أبطال المصارعة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالإسماعيلية لحصولهم على المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية للمصارعة للناشئين والشباب بدولة المغرب.





وحرص شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على تهنئة الطلاب المتفوقين الذين اجتهدوا ليثبتوا تفوقهم، مقدما التهنئة أيضا لأولياء الأمور الذين وفروا المناخ المناسب وبذل قصارى جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم، مثنيا على المعلمين ودورهم المؤثر فى إنجاح العملية التعليمية مؤكدا على أن دائما ما تكون لهم البصمة فى تشكيل ابناءنا الطلاب علميا وخلقيا.

كذلك هنأ القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بإستمرار الجهود المبذولة نحو تحقيق المحافظة مراكز متميزة فى كل المجالات، معربا عن فخره بالطلاب المتفوقين الذين أصبحوا نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر، فيما قدم أولياء أمور الطلاب شكرهم لمحافظ الإسماعيلية على هذا التكريم لأبنائهم.

وخلال حفل التكريم سلم شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية شهادات التقدير إلى الأوائل على الشهادة الإعدادية من مدرستى (مدرسة النور للمكفوفين) و(مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع) وهم حبيبة محمد على (مدرسة النور للمكفوفين) ورويدا إبراهيم السيد (مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع).

وأوائل الشهادة الإعدادية العامة وهم مريم سليمان مسعد مجاهد (الأولى)، نور محمد السيد سيد (أول مكرر)، سهيلة طارق فاروق (ثالث)، سارة محمد ( ثالث مكرر)، خديجة خالد مصطفى (ثالث مكرر)، زياد طارق طه محمد (ثالث مكرر)، انس أسامة ابراهيم ( ثالث مكرر)، محمد وائل سعد (ثالث مكرر)، رحمة محمد حسين (تاسع)، مازن محمد كامل (تاسع مكرر)، آلاء محمد محمود (تاسع مكرر)، حليمة محمد عبد الحى (تاسع مكرر).

كما كرم المحافظ أيضا أبطال المصارعة الحاصلين على 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وهم عبدالرحمن السيد عبدالرحمن (ميدالية ذهبية)مصارعة حرة، حسين محمد عبده (ذهبية) للمصارعة الحرة و(فضية) للمصارعة الرومانية، عمر محمد أمين (ذهبية) للمصارعة الحرة و(ذهبية) للمصارعة الرومانية، غرام ايهاب غريب (ذهبية) مصارعة نسائية، سما وليد أحمد (ذهبية) مصارعة نسائية.

وفى ختام الحفل حرص محافظ الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع أبنائه المتفوقين والحاصلين على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وأبطال المصارعة تقديرا لتفوقهم العملى والرياضى.