انت الان تتابع تفاصيل خبر مجدي الشربيني عن قرارات النقابة: «متقدرش توقفهم ولازم تحتضن مغنيين الراب والمهرجانات» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704830/مجدي-الشربيني-عن-قرارات-النقابة-متقدرش-توقفهم-ولازم-تحتضن-مغنيين-الراب-والمهرجانات

تحدث نجم التسعينات مجدي الشربيني في حواره مع دوت الخليج عن رأيه في قرارات نقابة المهن الموسيقية التي أقرت بإيقاف بعض مغني المهرجانات والراب خلال الفترة الماضية، مشيرًا أنها لا تستطيع إيقافهم وكان من الواجب احتضانهم لكي يستفادوا ويفيدوا النقابة.

مجدي الشربيني ونقابة المهن الموسيقية

وقال النجم مجدي الشربيني: ميقدروش يوقفوا حد، حتى لو رئيس دولة ميقدرش يوقف أي نوع من أنواع الفن، مينفعش، طلما له جماهيره وله ناسه يبقى هقف ازاي انا لوحدي، هو وقفهم بس بردو شغالين، محدش يقدر يقف قدام حاجة في جيل بحاله عايزها.

وتابع الشربيني: وكان ممكن يحتضنهم يقولهم في لجنة هنا في النقابة قبل ما تنزلوا حاجة تجبوها نراجعها، يبقى كده هو استفاد وفادهم، استفاد انهم بيقدموا حاجة كويسة واستفاد انهم يدخلوا دخل للنقابة، وهما شغالين فنعلمهم ونستفيد منهم، هما بيغنوابرا مصر وفي اليوتيوب.

واختتم كلامه: انا مش ضد المهرجانات، هو في حد ذاته مزيكا محدش يقف قدامها، وعن الراب قال: ده فن بردو طلما ليه مستمعين يبقى فن بردو، والراب ده موجود من زمان في البلاد الأجنبية.

مجدي الشربيني رفع الآذان بصوته

وكان قد نشر مطرب السبعينات مجدي الشربيني أمس مقطع فيديو له أثناء رفع الآذان وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، والذي يعد أحدث ظهور له بعد غياب استمر لسنين.

وظهر الفنان وهو يؤدي أذان المغرب بصوت عذب، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وقد تفاعل معه الكثير بالإعجاب بصوته، وانهالت عليه الدعوات بالتقبل ورفع الدرجات من الله عز وجل.

معلومات عن النجم مجدي الشربيني

جدير بالذكر، أن حقق المطرب الشعبي مجدي الشربيني، حقق نجاحًا كبيرًا في فترة التسعينيات بل وأتقن ترتيل القرآن منذ سنوات الطفولة مع بلوغه سن الرابعة عشرة، وبدأ يميل إلى الغناء وتزداد الأغاني الشعبية، لتتحول حياته بعدما يقابل المنتج سيد نصر الذي أنتج له أول شريط كاسيت في مسيرته الغنائية، ليتصدر اسمه قائمة نجوم الغناء ويعلو في سماء الفن وتحقق أغانيه إيرادات عالية.