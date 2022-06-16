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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704827/ربنا-يوفقك-يا-غالي-تامر-حسني-يهنئ-شقيقه-بإنتاج-فيلم-بحبك

دوت الخليج يرصد لكم تهنئة تامر حسني لشقيقه حسام حسني

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بشقيقه، وعلق عليها: اخويا الغالي حبيب قلبي حسام، ربنا يوفقك في انتاج الفيلم اللي جاي (( بحبك )) ان شاء الله ربنا يكرمك على قد تعبك.

وتابع تامر حسني: انت و حبيبي و عشرة عمري الأستاذ احمد الدسوقي و حبيب قلبي المحترم استاذ احمد بدوي في انتاج الفيلم، كلكوا تعبتوا و كل ابطال الفيلم و كل فريق العمل من صُناع و عُمال و إن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا.

تامر حسني في موسم جدة

وجدير بالذكر، أن نشر الفنان تامر حسني صورة له من كواليس تحضيرات حفله بجدة، الذي أحياه أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وعلق تامر حسني على الصورة: “من كواليس حفل جده بالسعوديه في مع حبايب قلبي و حالاً طالع المسرح ان شاء الله لمقابله جمهور جده العظيم”.

وقد حرص النجم تامر حسنى، على مشاركة متابعيه بمعلومة جديدة عنه خلال الأيام الماضية، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب تامر قائلا: "كل فترة هعرفكوا معلومة جديدة يمكن محدش يعرفها عنى، أنا كل يوم قبل النوم عندى رحلة قراءة ومعرفة جميلة جداً، يمكن أول مرة أعلن عن شىء بداخلى بالشكل دا، بس حسيت فجأة إن واجب عليا أنقلكم أى شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا".

تامر حسني عبر انستجرام

وتابع: "أتمنى من كل المتابعين الاهتمام والبحث والحفاظ على كل فيديوهات ناس صعب تتكرر تاني أتمني من كل قلبي متابعتهم ولما نحتاج ردود على أسأله جوانا ندخل ونعرف قالوا إيه فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي والعالِم مصطفى محمود والدكتور إبراهيم الفقي والداعية مصطفى حسني والأستاذ أحمد الشقيري والشيخ عمرعبد الكافى والدكتورمحمد النابلسي وغيرهم".

وأَضاف: "ومازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياة وأسرارها وكيفية التعامل معها فى حلوها ومرها بشكل إيجابي جميل و بسيط".