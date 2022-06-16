انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس النواب: الحوار بين شباب العالم لم يعد رفاهية و لكنه ضرورة مُلحة تفرضها التحديات الاستثنائية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704824/رئيس-النواب-الحوار-بين-شباب-العالم-لم-يعد-رفاهية-و-لكنه-ضرورة-ملحة-تفرضها-التحديات-الاستثنائية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: إزدادت مصر فخر واعتزازا باستضافتها خلال اليومين الماضيين نخبة شباب البرلمانيين من برلمانات العالم لتصبح مدينة شرم الشيخ بحق حاضنة شباب العالم من جميع الفئات وعلي كافة المستويات، وملتقى أفكارهم تجاه القضايا والتحديات العلمية المعاصرة وهو ما جعل منها مرتكزا عالميا للإبداع والحوار البناء والتلاقي بين جميع شبابا العالم.

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قضية تغير المُناخ

جاء ذلك في كلمه له خلال أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف جبالي: علي مدار اليومين الماضيين تابعت بمزيد من الفخر والاعتزاز ما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ، من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين من برلمانات العالم والخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهم يتبادلون الرؤي والخبرات فيما بينهم تجاه القضايا الأخطر عالميا بل أهم قضية من بين هذه القضايا وهي قضية تغير المناخ التي تمثل تهديدا حقيقيا لمقدرات عالمنا بأسره، وهو ما يرسخ أن فكرة أن الحوار بين شباب العالم بجميع فئاته لم يعد رفاهية وإنما ضرورة ملحة تفرضها التحديات الاستثنائية التي يواجهها العالم والتي تؤكد علي الأهمية القصوى والضرورية لإيجاد منصات حوارية وتفاعلية بين الشباب تتيح لهم التفاعل الايجابي والاشتباك مع قضايا عالمهم وهو ما تنتهجه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إيمانا منها بأن تمكين الشباب هو تالسبيل الأمثل لاختراق كافة الأزمات التي يمر بها العالم من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع رئيس مجلس النواب: هذه الحالة الحوارية البناءة التي شهدتها أعمال النسخة الثامنة هي بحق مصدر إلهام لنا جميعا ومخزون من الافكار المستحدثة لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ وهو ما يجعلنا حريصين علي وضع مخرجات هذا المؤتمر أمام المجتمع الدولي في هذا الظرف الاستثنائي وسط تساؤلات عديدة عن مصير العالم في ظل هذه التحديات غير المسبوقة والتي تجعل العالم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضي إلي تلك الأفكار الشبابية النوعية وخاصة شباب البرلمانيين الذي يساهم وجودهم في دوائر صنع القرار التشريعي في جعلهمم أكثر قدرة علي إنفاذ أفكارهم تجاه قضايا عالمهم المعاصر.

واختتم جبالي، داعياً شباب البرلمانيين في ختام كلمته إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم والحفاظ على مُقدرات دولهم ومجتمعاتهم فالشباب هم طاقة الأمل والنور التي تُضئ الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.