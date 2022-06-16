بيريز: مبابي ليس خائن أبداً.. ولن نتعاقد مع هالاند حتى يجلس على مقاعد البدلاء

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704821/بيريز-مبابي-ليس-خائن-أبدا-ولن-نتعاقد-مع-هالاند-حتى-يجلس-على-مقاعد-البدلاء

تحدث فيرونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، حول عدم تعاقد الملكي مع موهبة باريس سان جيرمان كيليان مبابي، والذي كان قريباً من التواجد في الدوري الاسباني خلال العام الجاري، ولكن اللاعب جدد تعاقده مع فريقه الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد بيريز في حوار صحفي له على أن مبابي لم يخن ريال مدريد أبدا، قائلاً " مبابي حلمه هو اللعب لصالح ريال مدريد وأخبرنا بذلك كثيرًا ولكن خلال أسبوعين تغيّر كل شيء بسبب الضغط السياسي والاقتصادي الذي تعرض له".

واضاف:"‏بيريز:"لم يكن هناك عقد موقع عليه مع مبابي بشكل مبدئي لإن هذا غير قانوني ولا يمكننا فعل ذلك".

واستكمل:": رئيس فرنسا تدخل في قصة مبابي لكي يبقى في باريس وهذا غير منطقي، هناك أندية فرنسية أخرى".

وواصل:"‏ بيريز:"تم الضغط على مبابي من دولتين وفي النهاية نجحوا في مهمتهم واقناعه".

واستفرد قائلا:"بيريز: رئيس فرنسا اتصل على مبابي لكي يقنعه وهذا غير منطقي! كذلك باريس عرض عليه أن يصبح قائد المشروع وهذه الأمور غيرّت كل شيء تمامًا ولا أرى مبابي نفسه مثل مبابي بعد تجديد عقده، لقد تغيّر ولكن في النهاية هذا لا يُغير شيء في ريال مدريد.

أما عن إمكانية التعاقد مع هالاند، قال رئيس النادي الملكي:"‏بيريز:"هالاند؟ نمتلك أفضل مهاجم في العالم لذلك من الغير المنطقي أن نجلب لاعب مذهل مثل هالاند لكي يكون على مقاعد البدلاء".