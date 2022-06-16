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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704820/رئيس-التدخل-السريع-يوضح-حقيقة-متسول-الغربية

تداول عدد من رواد موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" صورا لأحد الأشخاص يجلس أمامه مصحف بطريق طنطا – كفر الزيات الزراعي، ويتسول من المارة، عن طريق قراءة القرآن الكريم بصوت عالي.

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وأكد الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعي بالغربية، أن هذا الشخص يدعى "م. ل" وبصحة جيدة، لايعاني من أي أمراض وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن معتادي التسول في مدينة طنطا والتردد على الشوراع لجذب تعاطف المواطنين.

التسول من سائقي السيارات

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع، أنه أتخذ من طريق طنطا - كفر الزيات مقرا له وقيامه بالتسول من سائقي السيارات المارين عن وضع رأسه في مصحف وقراءة القرأن الكريم للحصول منهم على أموال ومساعدات.

وأشار أبو المجد، أنه تم توجيه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعى له أكثر من مرة أثناء تواجده بأحد شوارع مدينة طنطا، ورفض تقديم أي مساعدات، أو ايواء، وقام مؤخرا بالاستقرار بمنطقة تقع على الطريق الزراعي السريع بين مدينتي كفرالزيات وطنطا بالقرب من مدخل قرية كفر العرب وتم إبلاغ الأجهزة المختصة .

ضبط لص سرق صندوق تبرعات من مسجد بالغربية

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ضبط لص سرق صندوق التبرعات من المسجد الموقف الجديد، بمنطقة الشعبية.

كان قد تداول عدد من رواد وسائل التواصل الأجتماعى " فيس بوك "، مقطع فيديو يوضح قيام لص بسرقة صندوق تبرعات خاص مسجد الموقف الجديد بمنطقة الشعبية التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

صندوق التبرعات

وظهر في مقطع الفيديو قيام بسرقة صندوق التبرعات، وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل المسجد تبين قيامه بكسر باب المسجد والدخول وكسر صندوق التبرعات وسرقة محتوياته وبعض محتويات المسجد.

القبض على الشاب

وفي أول تعليق على الواقعة أكدت وزارة الأوقاف في بيانها، أن ما يخص الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل لشاب يقوم بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان، أنه تم تحرير محضر رقم 11276 لسنة 2022 قسم ثان بخصوص هذه الواقعة، وتم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم إحالة الشيخ مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود مدير الإدارة، والشيخ السيد أحمد شعبان المكاوي مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد.

وزارة الأوقاف

ونبهت الأوقاف على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

قرار النيابة

وقررت نيابة ثان المحلة حبس المتهم بسرقة صنديق النذور بمسجد الموقف الجديد ٤ أيام على ذمة التحقيق.