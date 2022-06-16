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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704818/الكرملين-شحنات-الأسلحة-الغربية-لأوكرانيا-عديمة-الفائدة

دوت الخليج

وقال بيسكوف :" أمل بأن لا تركز زيارة زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا لأوكرانيا على التسليح فقط".

وقال المتحدث باسم الكرملين أتمني ألا يركز قادة الدول الثلاثة والرئيس الروماني على تقديم الدعم لأوكرانيا من خلال تزويدها بالأسلحة لافتا إلى عدم جدوي ذلك وانه سيؤدي إلى احداث مزيد من الأضرار لبلاد.

استعداد روسي لأستكمال المفاوضات

وأفادت وكالة أنترفاكس الروسية عن مفاوضين روس بأن روسيا مستعدة لأستكمال مباحثات السلام مع الجانب الأوكراني الا انها لفتت انها لم تتلق ردا بعد على مقترحاتها الأخيرة.

روسيا: أوكرانيا المسؤولة عن تعثر المفاوضات

وأضافت الوكالة نقلا عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي بأن :" أوكرانيا هى المسؤولة عن تعثر المفاوضات ويشار إلى أن تم عقد سلسلة من المفاوضات بين الجانب الروسي والاوكراني، إلا أنها كانت تنتهي بعدم التوصل الى حلول لانهاء الصراع الدائر بين البلدين لأكثر من 100 يوم .

ويذكر انه قد وصل صباح اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغى إلى العاصمة الأوكرانية كييف لمناقشة أخر تطورات الوضع حول الأزمة الأوكرانية.

ويشار إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تستمر لأكثر من مائة يوم وتهدف روسيا من هذه العملية تحقيق عدد من الأهداف منها تحييد القوميين الأوكرانيين التي تصفهم روسيا بالنازيين ووقف توسع حلف الناتو على الحدود الروسية مما يشكل خطر على الأمن الروسي وتحرير اقليم دونباس بالأضافة إلى منع أوكرانيا للأنضمام إلى حلف الناتو وفي مقابل العملية العسكرية الروسية قامت الدول الأوروبية بشن حرب أقتصادية ضد الأقتصاد الروسية واستهدفت مختلف القطاعات الروسية مثل القطاع النفطى والصناعي والمصرفي والأعلامي وشخصيات روسية من أجل الضغط على روسيا لوقف العملية العسكرية الروسية وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانيا ومنذ بدء العملية الروسية ناشد النظام الأوكراني الدول الأوروبية بإلاسراع بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والعتاد من أجل صد القوات الروسية ووقف الزحف الروسي فى الأراضي الأوكرانية.