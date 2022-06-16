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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704817/حمو-بيكا-يناشد-بالتبرع-لعلاج-طفلة-بـ-40-مليون-سيبكم-من-الفنانين-والكلام-الفاضي

دوت الخليج يرصد لكم مناشدة حمو بيكا لمتابعيه بجمع 40 مليون جنية لعلاج طفلة

حمو بيكا يدعم طفلة مصابة بالضمور

وكتب حمو بيكا على فيسبوك: أنا معنديش عيال، بس بحب الاطفال و الحيوانات جدًا، لو شفت حيوان مريض قلبى بيتقطع ما بالك بطفله محتاجه حقنه بـ 40 مليون جنيه، رقم محدش فينا يقدره يعمله لو عاش عمره كله يحوشوا بس لو كل واحد فينا اشترك بمبلغ هنعملوا، سيبكم من الفنانين والمطربين والكلام الفاضي ده يا جماعه إحنا قد كله حاجه وربنا معانا.

وتابع بيكا: لما نفسك ربنا يكرمك في حاجه بتحبها، أو عاوز تطلع صدقه جاريه لامك أبوك أخوك أختك صاحبك، أعمل في البنت الصغيره دى خير وانقذها من مرض هيخليها تعيش متعذبه طول عمرها لو ما لحقتهاش، أعمل فيها الخير والصدقه، قرش منك على قرش منى في الكام اليوم، اللي هيتبقوا وبإذن الله هنلحقها، ولعلها المنجيه بإذن الله تعالي.

حمو بيكا وطلاب الثانوية العامة

وقد حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا أن يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة والجامعات بالتزامن مع الامتحانات، نشر الفنان حمو بيكا، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “رسالة لطلاب الثانوية العامة و الكليات .. هو انا اه مش متعلم واخدت (محو الأمية) بالعافية لكن ده مش حاجه تفرح”.

وأضاف: “ولا تقول (عندك بيكا اهو مش متعلم بس ناجح) ، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماماً عن طعم النجاح من غير علم.. العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا ، كمية معاناه بشوفها يومياً بسبب اني مش متعلم كبيرة اوي مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها”.

واستكمل حمو بيكا رسالته قائلًا: “العلم بيستر كتير اوي و بيخليك واعي و متفتح في كل مجالات الحياة..هو اه الشارع علمني كتير ، بس مش زي المدارس و الجامعات ، حتي لو مش هتشتغل بشهادتك و حتي لو دخلت كلية مش بتحبها ، بس يكفي انك متعلم و معاك شهادة تقدر تسد بيها عين الشمس”.

واختتم حمو بيكا: “اتعلموا و خلوا بالكم من تعليمكم و شهداتكم لأنها هتفرق كتير اوي معاكوا و مع عيالكم بعد كده ..انا اه مادخلتش مدارس و ماتعلمتش ، بس حابب كل اللي حواليا ناجح و متعلم و اوعي يوم تقول اهو فلان ناجح بس مش متعلم".