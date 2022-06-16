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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704814/تعرف-على-أسعار-الفاكهة-بسوق-المنصورة-اليوم-التفاح-وصل-25-جنيه

شهدت الأسواق في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس استقرارا في أسعار الفاكهة، ووفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا عن الأسعار المتداولة في الجملة.

دوت الخليج

وجاءت أسعار الفواكة بالسوق، حيث تراوح سعر البرتقال البلدي بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر التفاح المستورد 20 الي 25 جنيها، والجوافة بـ 15 جنيها، والخوخ بـ10 إلى 25 جنيها، والموز بـ10 جنيهات، والفراولة بـ10 جنيهات.

أسعار الفواكة

وسجل سعر الكيوي 25 جنيها، والعنب 20 جنيها، المشمش 15 جنيها إلى 20 جنيها، والكانتلوب سجل من 8 إلى 10 جنيهات. وسجل سعر كيلو الخوخ يتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والمشمش من 10 إلى 15 جنيها بدلا من 50 جنيها، والبطيخة سعرها حاليا يتراوح ما بين 10 إلى 30 جنيها بدلا من 90 و100 جنيه.

‎محافظ الدقهلية يتفقد المواقع المقترحة لإنشاء مكتب جديد لتوثيقات الخارجية بمدينة المنصورة

‎تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم عددا ‎من المواقع المقترحة لتنفيذ وإنشاء مكتبا جديدا لتوثيقات الخارجية بنطاق حي غرب المنصورة، ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة مني المتبولي، نائب رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد المحافظ، على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الخدمات التي تحقق إرضاء المواطنين من خلال التحسن المستمر في مستوي الخدمات المقدمة في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة والأجهزة المركزية بالقاهرة مما يخفف عن كاهل المواطنين بنطاق الدقهلية.

مكتب توثيق

‎وجه مختار، لضرورة المتابعة المستمرة لتهيئة هذه المواقع وإعدادها الأعداد الجيد حتي يتم اختيار أحدها ليكون مقرا لمكتب التوثيق المقرر تنفيذة بمدينة المنصورة لتحيق وتلبية مطالب مواطني الدقهلية في مجال التوثيقات المطلوبة. ‎

إقامة مشروعات خدمية لأبناء الدقهلية

وأكد المحافظ، على أننا جميعا نعمل من أجل إقامة مشروعات خدمية لأبناء الدقهلية في مختلف المجالات سواء مجال النظافة والبيئة من خلال انشاء وتطوير مصانع لتدوير القمامه وبناء منظومه جديده لمعالجة القمامة وانشاء طرق ومحاور جديدة دخل المدن وخارجها وبناء مدارس ومساجد وتطوير مستشفيات وبناء فنادق جديدة لاستقبال ضيوف أبناء المحافظة او تنفيذ المشروعات التي تعزز دوما وتساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.