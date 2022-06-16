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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704811/محافظ-الدقهلية-يتفقد-المواقع-المقترحة-لإنشاء-مكتب-جديد-لتوثيقات-الخارجية-بمدينة-المنصورة

‎تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم عددا ‎من المواقع المقترحة لتنفيذ وإنشاء مكتبا جديدا لتوثيقات الخارجية بنطاق حي غرب المنصورة، ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة مني المتبولي، نائب رئيس حي غرب المنصورة.

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‎وأكد المحافظ، على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الخدمات التي تحقق إرضاء المواطنين من خلال التحسن المستمر في مستوي الخدمات المقدمة في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة والأجهزة المركزية بالقاهرة مما يخفف عن كاهل المواطنين بنطاق الدقهلية.

مكتب توثيق

‎وجه مختار، لضرورة المتابعة المستمرة لتهيئة هذه المواقع وإعدادها الأعداد الجيد حتي يتم اختيار أحدها ليكون مقرا لمكتب التوثيق المقرر تنفيذة بمدينة المنصورة لتحيق وتلبية مطالب مواطني الدقهلية في مجال التوثيقات المطلوبة. ‎

إقامة مشروعات خدمية لأبناء الدقهلية

وأكد المحافظ، على أننا جميعا نعمل من أجل إقامة مشروعات خدمية لأبناء الدقهلية في مختلف المجالات سواء مجال النظافة والبيئة من خلال انشاء وتطوير مصانع لتدوير القمامه وبناء منظومه جديده لمعالجة القمامة وانشاء طرق ومحاور جديدة دخل المدن وخارجها وبناء مدارس ومساجد وتطوير مستشفيات وبناء فنادق جديدة لاستقبال ضيوف أبناء المحافظة او تنفيذ المشروعات التي تعزز دوما وتساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.