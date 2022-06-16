انت الان تتابع تفاصيل خبر لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة..وصول رئيس أركان المنطقة الشرقية والغربية الليبية للقاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704808/لدعم-أعمال-اللجنة-العسكرية-المشتركةوصول-رئيس-أركان-المنطقة-الشرقية-والغربية-الليبية-للقاهرة

وصل إلى القاهرة رئيس أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا وتأتي هذه الزيارة لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5 “والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالى.

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وشدد رئيس الأركان الليبي على حرصهما على إنجاح المسار العسكري والذي حرصت مصر على استضافة أعماله لتسوية الأزمة الليبية والعمل على إعادة مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

أهدف اللجنة العسكرية المشتركة الليبية

ويشار إلى أن الهدف من اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 هو العمل على سحب المتزامن والغير مشروط للمرتزقة والمقاتلين من القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما تهدف اللجنة العسكرية المشتركة إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على تثبيت وقف اطلاق النار.

ويذكر أن أمس الأربعاء انطلقت فى العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” وانعقدت هذه الأجتماعات برعاية البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.

ويشار إلى أن عقدت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية “5+5” بتزامن مع استضافة مصر لجولة ثالثة لأجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بين مجلسى النواب والدولة الليبيين التي تهدف التوصل إلى الأتفاق على الأطار الدستور اللازم من أجل إجراء الانتخابات.

دعم مصري لكافة الجهود لحل الأزمة الليبية

وبشكل عام تدعم مصر كافة مسارات الحل فى ليبيا سواء السياسي أو العسكري أو الأقتصادي إلى جانب دعم التوافق الليبي-الليبي من أجل توصل إلى حل بشأن الأزمة الليبية

وتعتبر أجتماعات القاهرة هى أحد أهم الخطوات التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية من أجل المضي قدما والدفع بالمسارات السياسية والعسكرية والسياسية والأقتصادية من أجل حل الخلاف بين أطراف النزاع الليبية وتحقيق التوافق لإجراء الأنتخابات الليبية فى أقرب وقت ممكن.