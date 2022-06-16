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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704806/ناهد-السباعي-تكشف-صعوبات-فيلم-19-ب-في-برنامج MBC-Trending-فيديو

صرحت الفنانة ناهد السباعي خلال لقائها في برنامج MBC Trending عن تفاصيل دورها في فيلم 19 ب، الذي يلعب بطولته الفنان سيد رجب ويتم تصويره حاليًا بإحدى مناطق مصر القديمة.

دوت الخليج يرصد لكم كشف ناهد السباعي عن تفاصيل فيلم 19 ب

وأعربت ناهد السباعي عن سعادتها البالغة بهذا العمل متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى العمل مع المخرج أحمد عبد الله، والفنان سيد رجب، حيث قالت: مبسوطة جدًا أن فيلم 19 ب كلنا مع بعض، والحقيقة كلنا عجبتنا فكرة العمل.

وعن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير فيلم 19 ب، قالت ناهد: أهم حاجة في فكرة الفيلم إننا بنصور في مكان واحد، على قد ما بيكون له صعوبة على قد ما ممكن يبان سهل وبسيط، ولكن أصعب حاجة هو إنك تبقى بتشد المشاهد لمدة ساعة ونص، لمكان واحد فى ده من التحديات اللي بتشد الممثلين عادة.

تفاصيل فيلم 19 ب

ويشارك في بطولة فيلم 19 ب كلا من سيد رجب، نبيل نور الدين، فدوى عابد أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، وعبد العزيز مخيون. ويشهد هذا الفيلم على التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله السيد مع شركة فيلم كلينك.

وكان قد شارك المخرج مع فيلم كلينيك في عملين وهما فيلم ميكروفون الذي عرض عام 2011، ووفرش وغطا عام 2013، وتدور أحداث الفيلم الجديد 19 ب في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين

قصة فيلم 19 ب

ويشهد الفيلم على حارس عجوز يعيش حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

يشار أن المخرج أحمد عبد الله السيد كان قد بدأ مسيرته السينمائية كـ مونتير في عدد من الأفلام المستقلة مثل فيلم الغابة الذي عرض عام 2008 وعين شمس عام 2009.

بينما قدم أحمد عبد الله السيد فيلمه الأول كمخرج والذي يحمل اسم هليوبوليس حيث كان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2009.