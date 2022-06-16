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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704834/بنك-الإسكندرية-يوفر-شهادة-ادخار-اليكس-برايم-بعائد-كبير

طرح بنك الإسكندريةشهادة ادخار اليكس برايم بعائد مرتفع على مدار 3.5 سنوات، ويواصل عملاء بنك الإسكندرية تساؤلاتهم عن شهادة ادخار اليكس برايم والخدمات التى يطرحها البنك عليها وأهم مايميزيها، لذلك يرصد دوت الخليج تفاصيل شهادة ادخار اليكس برايم والفوائد عليها.

شهادات بنك الإسكندرية

نرصد ضمن شهادات بنك الإسكندرية شهادة اليكس برايم وأدق تفاصيلها على النحو الآتي:

- سعر الفائدة على شهادة ادخار اليكس برايم يصل إلى 13.5%

- تكون على مدار 3.5 سنوات

- تتميز الشهادة بتغير أسعار الفائدة عليها سنويا، طبقا لتغير أسعار الكريدور التي يقررها البنك المركزي المصري

- تتيح الشهادة صرف العائد بشكل سنوي.

شهادة اليكس برايم من بنك الإسكندرية

يصل الحد الأدنى لسعر شهادة ادخار اليكس برايم من بنك الإسكندرية إلى 1000 جنيه ومضاعفتها، فيما يمكن شراء تلك الشهادة الادخارية عبر الإنترنت، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة تصل إلى نحو 95% من قيمة الشهادة.

ويتيح بنك الإسكندرية كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على تاريخ شرائها، ويمكن للحصول عليها تقديم بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية وقت شراء الشهادة، ويكون ذلك بجانب النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة.