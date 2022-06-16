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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704822/شهادات-البنك-العربى-الافريقى-مميزات-متعددة-اختر-مايناسبك

تتعدد شهادات البنك العربى الافريقى الادخارية، لتناسب متطلبات مختلف عملاء البنك العربى الافريقي فتبدأ من 3 سنوات حتى 10 سنوات، وإمكانية اختيار العائد بين شهريًا وربع سنوي ونصف سنوي وسنويًا، ويرصد دوت الخليج جميع شهادات البنك العربي الافريقي وأهم مايميزها.

شهادات البنك العربى الافريقى

إليكم أبرز شهادات البنك العربي الافريقي على النحو الآتي:

شهادة أميرالد 3 سنوات بعائد 13.75%.

شهادة أميرالد 5 سنوات بعائد 10.37%.

شهادة أميرالد 7 سنوات بعائد 10.31%.

شهادة أميرالد 10 سنوات بعائد 10.25%.

مميزات البنك العربى الافريقى

هناك العديد من مميزات البنك العربى الافريقى والتى تشمل التالي:

- عائد تنافسي معفى من الضرائب.

- متوافرة في 3 أنواع (ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير).

- إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من شهادات اميرالد التي توفر لك مدد للشهادة تبدأ من 3 سنوات وحتى 10

- حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه و مضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه.

- يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جاري.

- الشهادات متوفرة للعملاء من الأفراد بما فيهم القصّر.