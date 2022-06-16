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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704823/البنك-التجاري-الدولي-مصرCIB- يصدر-برنامج-استدامة-القطاعات-لتعزيز-نمو-الشركات

في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري الخاصة بالتمويل المستدام والمطالبة بتطبيقه في القطاع المصرفي المصري، أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن إطلاق برنامج "استدامة القطاعات" الذي يعد تجربة جديدة على القطاع المصرفي مستهدفا رفع الثقافة وتقديم الخبرات العملية للشركات في مختلف القطاعات مع تعزيز النمو في مجال الاستدامة ودفع تحول النظام نحو الاقتصاد الأخضر.

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ويهدف برنامج "استدامة القطاعات" المقدم من CIB إلى تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات، والمنتجات المالية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، كما يقدم البرنامج أفضل الممارسات والخبرات على الصعيدين المحلى والعالمي وذلك من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ومن جانبه أكد شريف سامي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للـCIB، حرص البنك على تعزيز قدرات المنشآت المصرية في مجال الاستدامة؛ ومن هنا أطلق برنامج "استدامة القطاعات" حيث تمثل وِرَش عمله المتخصصة تجربة تفاعلية تجمع القطاع الخاص مع الخبراء في هذا المجال ويأتي هذا استهدافاً لتبني أفضل الممارسات في هذا الشأن مما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية ومتسقاً مع توجيهات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

كما أكد عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالـCIB أنه في أعقاب نجاح CIB في طرح السندات الخضراء، يقوم البنك الآن بإطلاق برامج وآليات تمويلية لمساعدة الشركات في القطاعات المختلفة لتعزيز فرص النمو والاستدامة ويأتي ذلك تزامنا مع التجهيز لمؤتمر المناخ العالمي COP27المزمع عقده في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

البنك التجاري الدولي –مصرCIB يصدر برنامج "استدامة القطاعات" لتعزيز نمو الشركات

وقالت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بـالـCIB، إن البرنامج يهدف إلى تفعيل أطر عمل عالمية مثل إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ ((TCFD والتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر (NZBA) ، حيث يعتبر CIB أحد المؤسسين الموقعين، علاوة على ذلك، يسعى البنك إلى المساهمة في رحلة خفض نسبة الكربون إلى صفر من مختلف القطاعات، بما يضمن أن تكون الرحلة تعاونية ومؤثرة في مصر وقابلة للتوسع في إفريقيا.

وفي هذا السياق قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا: "إن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بمساعدة تحول اقتصاد مصر للأخضر. سنواصل دعم القطاع المالي على تحقيق التزاماتهم المتعلقة بالمناخ من خلال المنتجات المالية، لا سيما في قطاع المباني الخضراء، حيث نعمل على بناء أسواق رأس مال مستدامة.