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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704815/أزمات-تواجه-وزير-التعليم-قبل-امتحانات-الثانوية-العامة-2022

أيام قليلة، وينطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

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ويواجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أزمات تأتي بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة كل عام، مما يعكر صفو الامتحانات وتخلق معاناه شديدة للمسؤلين للسيطرة عليها، حتى تسير امتحانات الثانوية العامة بكل سهولة ويسر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يوليو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البابل شيت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

وتبرز الأزمات التي تواجه الثانوية العامة كل عام، مع اقتراب الامتحانات وأثناء وبعد الانتهاء من الامتحانات، ويصعب مواجهتها في امتحانات الثانوية، وهي كالتالي:

لجان ولاد الأكابر

تشتهر عدد من اللجان بامتحانات الثانوية العامة، باثارة الشغب المتكرر من الطلاب والاهالى بهدف الغش، وتمثل هذه نحو ١١ لجنة في محافظات مختلفة أبرزها محافظتي سوهاج وكفر الشيخ.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائمة باسماء اللجان المحظور التحويل إليها بامتحانات الثانوية العامة 2022 ، مؤكدة إن هناك شروطا خاصة يجب توافرها، لإجراء الطلاب الامتحان ، منها إقامة الطالب بصفة دائمة ومثبت بمحل الإقامة بفترة لا تقل عن عام دراسي سابق، إلى جانب تكثيف الرقابة والأمن بهذه اللجان.

التصحيح

قد يعتري عملية التصحيح بامتحانات الثانوية العامة بعض الأخطاء في التقدير وجمع الدرجات، مما يسبب أزمة للطلاب وكان أبرزها ما حدث مع الطالبة مريم التي حصلت على صفر في الثانوية العامة، وبعد الاعادة حصلت على مجموع كبير والتحقت بكلية الصيدلية ، غير أن وزارة التربية والتعليم قررت اعتماد التصحيح الإلكتروني لتفادي هذه الأخطاء

أخطاء بأسئلة الامتحانات

يقع بعض واضعي أسئلة امتحانات الثانوية العامة في أخطاء تقديرية عند وضع اسئلة الامتحانات. وقد يأتي بسؤال من خارج المنهج، مما يضطر الوزارة إلى توزيع درجات هذا السؤال على بقية الأسئلة.

الغش

انتشرت في الآونة الأخيرة، وتفحلت ظاهرة الغش بالامتحانات، وخاصة امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تصوير الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكين الطلاب من الغس الجماعي بعد تداول الامتحانات على جروبات الغش.