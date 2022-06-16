تخريج 70 متعافي جديد من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة لصندوق مكافحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:28 مساءً - محافظ المنيا ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان قسم جديد لإزالة السموم بمركز العزيمة تمهيدا لافتتاحه قريبا

تخصيص عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتقديم الخدمات مجانا ووفقا للمعايبر الدولية

تحت رعاية السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نظم الصندوق حفل لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا بحضور السيد /اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء مجلس النواب وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم يوم 26 يونيه من كل عام .

وشهد الحفل تكريم 70 متعافى جديد من الإدمان بمركز العزيمة بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية ،كما تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قسم جديد لإزالة السموم ومتابعة التجهيزات النهائية، تمهيدا لافتتاح السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قسم ازالة السموم والذى يعد أكبر قسم على مستوى المحافظة ،كما سيتم أيضا افتتاح عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا المعايير الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجى ،من حيث وجود عيادات خارجية وقسم " ازالة السموم " بجانب أقسام حجز داخلى للتأهيل النفسي والاجتماعي ومجمع ورش تدريب مهني " ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة وكهرباء " ويقوم المتعافين داخل ورش التدريب بالمركز بتصميم وتنفيذ كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث المراكز الجديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والمقرر افتتحها قريبا فى محافظتى قنا والجيزة ضمن مبادرة "بإيدينا، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم .

ووجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الشكر للسيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة المنيا، معربا عن سعادته بتواجده مع مجموعة من المتعافين الأبطال ، لافتا الى أن مركز العزيمة بالمنيا نموذجى فى ظل توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وبأعلى معايير الجودة، كذلك خدمات التأهيل الاجتماعىُ والنفسى وأيضا تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل .

ونقل الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحيات السيدة / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " .

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة يعتمد على " الدمج بين مجموعة برامج تأهليه " تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " ، " والتأهيل البدني "و"العلاج بالرياضة "بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجمتعى من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة "بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.