القومى للمرأة يشيد بتعيين مديرة مرصد الأزهر الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 03:28 مساءً - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير الى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لإصداره قرارا بتكليف الدكتورة ريهام سلامة ، للعمل في منصب مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلفا للدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر السابق.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا القرار الذى يؤكد اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتمكين المرأة، وايمانه بأحقيتها في تولي المناصب القيادية طالما أثبتت كفائتها ، وأضافت أن تولى سيدة إدارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يعكس أيضاً ثقة الأزهر الشريف في قدرات ودورها الهام في نبذ العنف والتطرف .

ووجهت رئيسة المجلس خالص التهاني الى الدكتورة ريهام سلامة ، مؤكدة ان توليها هذا المنصب الهام دليل على نجاحها وكفاءتها ، متمنية لها التوفيق والسداد في مهام منصبها الجديد .