بث مباشر.. ختام المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب

جدة - نرمين السيد - وناقش المؤتمر فى نسخته الحالية، قضية تغير المناخ، والذى حرص مجلس النواب المصرى على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها فى إطار البعد البرلمانى العالمى، فى الوقت الذى تستعد فيه الدولة المصرية لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

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