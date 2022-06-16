رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يعتمد أوائل الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، اليوم الخميس، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنطقة للعام الدراسى 2021-2022 الدور الأول.





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