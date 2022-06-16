السيسى باجتماعات أفركسيم بنك: أدعو لتغيير وجه إفريقيا عبر توفير بنية أساسية

جدة - نرمين السيد - وأشار السيسى إلى إن الأمن والاستقرار من أهم التحديات التى تواجه أى دولة، مشيرًا إلى أن تكامل الدول لا يعتمد فقط على الإرادة السياسية ولكن يشمل فهم قدراتنا المشتركة التى ستعود علينا جميعا بالنفع لو تكاملنا مع دول الجوار ودول القارة بالكامل.

ودعا الرئيس السيسى إلى تغيير وجه القارة الإفريقية وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة، لافتًا إلى ضرورة أن تضع الدول الإفريقية آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة فى تغيير واقعها وتطويره.

جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسى فى الجلسة الحوارية بعنوان "إفريقيا فى مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الداخلية"، ضمن الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيم) لعام 2022 والتى تعقد فى العاصمة الادارية الجديدة وينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك"، وبحضور أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى، بينهم محافظى البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلى البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

ورحب السيسى بالضيوف المشاركين فى اجتماعات البنك الإفريقى والذين يمثلون البنوك والمصارف والمستقبل الذى نتمناه لإفريقيا.

وتساءل الرئيس السيسى خلال مداخلته: هل البنوك بالدول الكبرى مستعدة لتقديم قروض لإفريقيا لتطوير بنيتها التحتية من أجل تنميتها؟ وتابع مجموعة العشرين التى تضم أكبر الاقتصادات فى العالم، هى مجموعة قليلة من الدول قياسًا بعدد دول العالم، وإن قدراتها الاقتصادية تضعها فى مرتبة متميزة، وتساءل الرئيس عن مصير باقى دول العالم التى لا تمتلك المكانة الاقتصادية لدول مجموعة العشرين.

وأضاف السيسى أن جائحة كورونا كانت كاشفة حيث أظهرت عدم قدرة بعض الدول على الوصول إلى مكانة تلك الدول، متسائلًا: "هل البنية التحتية فى إفريقيا جاهزة للتطوير وانطلاق دول القارة نحو الأفضل".

وأضاف الرئيس: "إننى أتحدث من واقع مصر التى تطور البنية التحتية فيها.. فقد احتجنا مبلغًا يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية"، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير كانت على ما نسبته 10 إلى 12% من مساحة مصر فقط.

وأوضح السيسى أن المقارنات والبيانات هى التى تعطينا فرصة للتعرف على الحقائق والاستنتاجات والأهداف حول التنمية، مضيفاً أن العالم يضم 20 دولة غنية فقط، بما يعنى أن 20 دولة حول العالم هى من تستطيع من خلال قدراتها الاقتصادية والصناعية أن تكون فى هذه المرتبة المتميزة، ولكن باقى دول العالم ماذا سيكون مصيرها؟

وتساءل السيسى: هل البنية الأساسية فى القارة الإفريقية جاهزة لتلبية الطموحات والآمال التى تتمناها الشعوب؟

وأضاف الرئيس: "أنا سأعطيكم مثالًا عن مصر فعندما نتحدث على مصر وإيجاد بنية أساسية مناسبة لها حتى تنطلق للعمل للأفضل، احتجنا خلال السبع سنوات الماضية إلى نحو 400 إلى 500 مليار دولار، وأنا أتحدث على دولة مساحتها حوالى مليون كيلومتر مربع، وما تم كان فقط على 10 أو 12% من مساحتها.

وأوضح السيسى أن مساحة القارة الإفريقية تبلغ 30 مليون كيلو متر مربع، متسائلًا: ما هى تكلفة البنية الأساسية التى تمكن دول القارة من تحقيق التكامل وما هى مصادر تمويلها؟، مضيفًا: "إننى هنا أتحدث عن التكامل بين دول القارة الإفريقية".









وأشار الرئيس إلى أنه سبق وأن أكد منذ 5 سنوات خلال زيارته إلى ألمانيا، عندما تحدث مع البنوك الأوروبية قائلا: إنه فى حال الرغبة لتغيير وجه القارة الإفريقية لتصبح قادرة على تلبية طموحات شعوبها وآمال شبابها فهى تحتاج فقط إلى إنشاء بنية أساسية، سواء مشروعات للطاقة الكهربائية أو الطرق والسكك الحديدية، أو الموانئ والمطارات.

وجدد السيسى التأكيد على ذلك أمام الحضور فى الجلسة لأنهم المعنيون بالمال والاقتصاد وبالأمل فى إفريقيا.

وأشار الرئيس إلى أن القارة الإفريقية تمتلك أكبر معدل نمو سكانى وأكبر عدد من الشباب فى قارات العالم بالكامل، مضيفاً: كيف ستتحقق أحلام هؤلاء الشباب ونحن غير قادرين على الربط بين دول القارة سواء عبر الطرق أو السكك الحديدية أو خطوط الطيران؟.

وأوضح السيسى أن السياسيين معنيون بالتعرف أثناء تنفيذ أى تخطيط على قدراتهم الاقتصادية، وضرب مثالًا بدولة أوكرانيا، متسائلًا: أوكرانيا تنتج 60 مليون طن قمح، ومساحتها 600 ألف كيلو متر مربع، هل استطاعت أن تصبح مزرعة كبيرة وتنتج هذا الكم بسبب الإرادة السياسية أم بسبب قدرات متواجدة على الأرض؟.

وتابع الرئيس: أوكرانيا تمتلك البينة الأساسية المطلوبة للزراعة من كهرباء وطرق ومصارف وتكنولوجيا للزراعة المتقدمة حتى الصوامع المتواجدة تخزن 5 ملايين طن، وهو حجم التصريف الشهرى لهم أمام طلب العالم، ما يعنى أنها نفذت بنية أساسية هائلة، وتساءل الرئيس: تنفيذ البنية الأساسية كم استغرق من الوقت والمال؟.

وقال الرئيس السيسى أن بعض الدول الإفريقية تمتلك قدرات للزراعة أكثر من أوكرانيا، مضيفاً : "لكن هل لدى أحد معلومة أنه من أجل زراعة مليون فدان نحتاج إلى توافر كهرباء خاصة بها وتتكلف أموالًا ضخمة وطرقًا وسككًا حديدية وتكنولوجيا زراعية حديثة".

وأضاف الرئيس إنه يوجد أشقاء لمصر يمتلكون حوالى 200 مليون فدان قابلين للزراعة ولم يتم زراعتها، متسائلًا فى الوقت نفسه عن السبب وراء عدم زراعتها، قائلًا: "أى دولة ستحتاج من أجل تحويل مليون فدان إلى أرض قابلة للزراعة إلى أكثر من 150 مليار جنيه بما يعادل حوالى 30 مليار دولار".

وأشار السيسى إلى أن هذه الأرقام التى يتحدث عنها يتم بالفعل دفعها فى مصر، مشيراً إلى أن هذه التكلفة يتم صرفها من أجل تحويل مليون فدان من أرض غير قابلة للزراعة لأرض قابلة للزراعة.

وأضاف الرئيس السيسى أن القضية ليست فى وجود موارد طبيعية، لافتًا إلى أنه فى حالة الذهاب لأى دولة إفريقية من أجل العمل على الصناعات الأولية مثل القيمة المضافة للنحاس أو الحديد سنحتاج إلى الكهرباء والمصانع والطرق والسكك الحديدية من أجل تحويلها من مادة خام موجودة فى الأرض إلى قيمة مضافة لأى دولة ثم يتم تصديرها وبالتالى ستحتاج إلى أموال واستثمارات ضخمة جدًا.

وأكد الرئيس السيسى على ضرورة توفير التمويل اللازم من أجل بنية أساسية تحقق التنمية المطلوبة فى القارة الأفريقية، مؤكدًا على أهمية الأمن والاستقرار من أجل تأمين تكلفة الائتمان فالقطاع الخاص والأجنبى يرفض الاستثمار فى أى دولة لا تنعم بالاستقرار والأمن.

وقال السيسى إن تحقيق الأمن والاستقرار له أهمية كبيرة لتحقيق الأسس والركائز لأى تغيير مناسب فى أى دولة إفريقية.

وقال الرئيس السيسى إننا نواجه مشكلة تتمثل فى تلبية طموحات الشعوب التى تريد تحقيق آمالها وأحلامها بأسرع وقت ممكن، دون النظر إلى قدرة الدولة على تحقيق هذه المطالب فى منظور زمنى مناسب، وبالتالى تتمثل الإشكالية فى وجود زمن متاح وليس فقط إرادة أو خطط.

وتساءل السيسى: كيف يمكن اليوم تحقيق الاستقرار والأمن للشعوب التى تحلم هى وشبابها بتحقيق الآمال والطموحات، مقارنة بقدرة الدولة على تنفيذ هذه الآمال والطموحات؟

وتابع الرئيس: هناك 200 دولة فى العالم منها فقط 20 دولة غنية، ما يعنى أن 10% فقط يمتلكون القدرة الاقتصادية ويحتلون مراتب متميزة على مستوى العالم، كم دولة من الدول الإفريقية ضمن الـ 20 دولة الغنية على مستوى العالم، وهنا أتحدث على أكثر من 55 دولة إفريقية؟

وأشار الرئيس السيسى إلى استحالة تقدم أى دولة فى حالة غياب الاستقرار والأمن عنها، سواء كان خطة أو استهدافًا أو عدم وعى الناس، مضيفاً: ولكن فى النهاية أقول إن الحالة التى تصنف بها بلادنا هى استقرار أو عدم استقرار، فتحقيق آمال الدول وطموحاتها مرهون بتحقيق الأمن والاستقرار فيها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص فى أى دولة يحتاج إلى الاستقرار والأمن والمستثمر دائمًا يخشى على أمواله.

وأضاف الرئيس: "إننى أحلم أيضًا لإفريقيا وليس لمصر فقط.. لأن من حق شعوبها أن تعيش بشكل أفضل وتحقق أحلامها وأحلام شبابها"، وتابع: أنا بحلم أيضًا لإفريقيا ولو أعطيتنى يا رب لن أترك دولة إلا وأساعدها.. إن إفريقيا لن تعبر ما هى فيه إلا بتكاملنا جميعًا وأن تكون قلوبنا متكاتفة ونتجاوز أى خلافات أو مشاكل من أجل مستقبل نغير فيه الواقع الحالى أملًا فى مستقبل أفضل.

وفى ختام كلمته، دعا الرئيس رجال الأعمال إلى الاهتمام بالقارة الإفريقية قائلا: "أقول لمجتمع المال والمصارف إن إفريقيا أمانة فى رقابكم.. والمليار مواطن إفريقى أيضا أمانة فى رقابكم".