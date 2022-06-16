حار نهارا معتدل ليلا.. طقس القاهرة غدا الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.





وقال خبراء الأرصاد، فى بيان للهيئة اليوم الخميس، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وأضاف الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

وادى النطرون 34 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 30 22

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 30 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 26

إدفو 40 27

أبوسمبل 39 27

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 22

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