تنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية بالإسماعيلية للعام الجديد (مستند)

جدة - نرمين السيد - اعتمد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية 2021 - 2022، للالتحاق بصفوف الصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2023/2022.





وطبقا لدراسة الإحصاء التكرارى للناجحين يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام كمرحلة أولى 225 درجة بنسبة 45 % تقريبا من الناجحين، و205 درجات (خدمات الثانوى العام).

واعتبارا من العام الدراسى المقبل، أصبح عدد سنوات الدراسة بجميع المدارس الفنية 3 سنوات وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وجاء تنسيق الثانوى الفنى كالتالى:

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