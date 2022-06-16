متحدث العاصمة الإدارية: الانتهاء من مدينة الفنون والثقافة بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية، تم تمويله بالكامل من خارج ميزانية الدولة، إذرفضنا الحصول على تمويل أو قروض من البنوك حتى لا نحصل على مليم من ميزانية الدولة، وتم تأسيس شركة العاصمة الإدارية برأس مال بسيط، ونجحنا فى مدة زمنية قياسية إنهاء مشروعات قومية وتنموية.





وأضاف الحسينى، خلال جولة تفقدية داخل مبنى وزارة الطيران المدنى، "كما نجحنا فى الإنتهاء من إنشاء عدد من الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن تستقبل العاصمة نحو 6 مليون مواطن".

وتابع الحسينى أن العاصمة الإدارية ساهمت فى جلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات مختلفة، ولدينا مستثمرين من كل أنحاء العالم، ومختلف المجالات والتخصصات، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية وفرت آلالاف من فرص العمل المباشرة، ووقعنا نحو 600 عقد مع مطورين عقاريين، ومستثمرين بواقع 600 مشروع توفر فرص عمل للجميع.

وقال الحسينى إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت الآن البوصلة الأولى للمستثمرين، ولدينا نصيب الأسد من حجم السوق العقارى، مشيرًا إلى أن المطور العقارى الذى حصل بالفعل على قطعة أرض، يأتى إلينا لما لشراء قطعة أخرى، نظرًا لوجود رغبة حقيقة من المواطنين للانتقال للعاصمة باعتبارها المستقبل والأمل الحقيقى لكل المصريين.

وأضاف: "لدينا عدة مشروعات بدأت بالفعل، وهناك جامعات تعمل بالفعل، ومدارس تعمل بالفعل، والبنك الأهلى المصرى بدأ نشاطه بالفعل، وجار الآن العمل على تسليم الوزارات بالحى الحكومى".



وأشار الحسينى إلى أن العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة لا ينتهى، ووجود الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل دائم بالعاصمة الإدارية الجديدة سرع من وتيرة العمل، وساعد على سرعة الإنجاز، ومن المنتظر أن يتم وصول خدمات النقل الجماعى قريبا عبر المونوريل والقطار الكهربائى، ومنظومة النقل الجماعى الذكية.