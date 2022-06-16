جدة - نرمين السيد - باشر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، عمله من مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار الاستعدادات للانتقال للعمل بالعاصمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وتفقد وزير الزراعة مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفى الوزارة، واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة. فى سياق متصل، بحث السيد القصير مع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة الدكتور عباس الشناوى، ورئيس قطاع الهيئات والشركات ومكتب الوزير، المهندس مجدى عبدالله، بعض الملفات المتعلقة بسير العمل فى مجال المحاصيل الاستراتيجية ومتابعة توريد القمح، وكذلك وضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسميًا للعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد القصير بدقة التجهيزات فى مقر وزارة الزراعة بالعاصمة وجودتها، بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية. وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع. وأكد وزير الزراعة أيضًا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الانتقال التدريجى للعمل بالعاصمة الإدارية، مع ضرورة تأهيل جميع الموظفين وتنمية قدراتهم لتلبية متطلبات التحول الرقمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يباشر عمله من العاصمة الإدارية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.