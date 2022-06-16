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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704816/سحر-البزار-تغير-المناخ-تهديد-حقيقي-وعلينا-إشراك-الشباب-في-حل-الأزمات-المناخيىة

قالت النائبة سحر البزار، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي التابع للاتحاد البرلماني الدولي: لقد وصلنا إلي نهاية فعاليات المؤتمر والتي كانت ثرية للغاية، لافتة أن تغير المناخ يمثل حالة طارئة وهو تهديد حقيقي وعلينا نفعل شيئا لمواجهته.

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المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الختامية لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان

وأكدت البزار، إن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة، بأن التغيرات المناخية مرتقبة وسينتج عنها معاناة وضعف أكبر، مضيفة: نحن الجيل الذي سيحقق العدالة المناخية والذي سيكسر سلسلة التدهور البيئي من أجل التحررنحو مسار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب.

وتابعت: أمامنا دورا خاصا لنلعبه وهو اشراك الشباب بشكل خاص في مؤسسات صنع القرار لأن ذلك جزء هام من حل الأزمات المناخية وهناك أيضا دورا أخر أمامنا وهو أننا كبرلمانيون لدينا أدوات التشريع والرقابة الحكومية، و يجب علينا أن نتبني قوانين تدعو للتخفيف من آثار تغير المناخ وأن نلتزم بما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس.

و استكملت: مازال التمويل غير كاف للمناخ خصوصا للدول النامية، ولقد التزمت البلدان المتقدمة بالمساهمة بمبلغ 100مليار دولار تمويلا سنويا للمناخ، ولكن هذا الهدف لم يتحقق بعد لذلك من الهام أن نستخدم أدوارنا التشريعية لضمان الالتزام بهذا الوعد، مضيفة: هناك تحدي أمامنا وهو تحدي وجودي.